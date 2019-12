Rugby-Star Sonny Bill Williams hat die Unterdrückung der Uiguren in China kritisiert.

Er schrieb auf Twitter, dass es eine Zeit sei, in der "wir den wirtschaftlichen Nutzen der Menschheit vorziehen" würden. Der ehemalige Rugby-Nationalspieler aus Neuseeland zum Islam konvertiert. In der Vergangenheit hatte er soziale Medien genutzt, um sich zu Themen wie Rassismus und Gleichberechtigung zu äußern.

Auch Özil twitterte über Unterdrückung der Uiguren

Erst in der vergangenen Woche hatte sich der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil mit deutlichen Worten für die Uiguren starkgemacht. Gleichzeitig hatte er die muslimischen Länder für ihr Schweigen kritisiert. Daraufhin wurde Özils virtueller Charakter in China aus dem Computerspiel Pro-Evolution-Soccer genommen.



China wird international vorgeworfen, die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang zu verfolgen und in Lager einzusperren. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus und Separatismus vor.