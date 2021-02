In einem ungewöhnlichen Schritt hat Chinas Regierung das eigene Energieamt scharf für mangelnden Umwelt- und Klimaschutz kritisiert.

Nach einer Inspektion wurde der nationalen Aufsichtsbehörde Ineffizienz und Versagen vorgeworfen, wie aus dem Bericht der Untersuchungsgruppe des Staatsrates hervorgeht. Weiter heißt es, dem Umweltschutz sei nicht die richtige Priorität eingeräumt worden. In der Behörde sähen einige Genossen den Umweltschutz als Kostentreiber an und stellten dagegen die Energieversorgung in den Mittelpunkt, so die Kritik. Ergebnis sei eine massive Zunahme der Luftverschmutzung in zahlreichen Provinzen und Metropolen sowie der anhaltende Ausbau der Kohlekraftwerke.



Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte wiederholt angekündigt, dass China seine CO2-Emissionen mindern wolle.

