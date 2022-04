Raumfahrt

China schickt im Juni wieder Astronauten ins All

China will im Juni die nächste Besatzung auf seine Raumstation "Tiangong" schicken. Sie solle ein halbes Jahr im All verbringen, sagte der Direktor für bemannte Raumfahrt, Hao Chun, auf einer Pressekonferenz. Während dieser Zeit sollen die Astronauten zwei weitere Module an die Station montieren.

17.04.2022