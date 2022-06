Aufbruch ins Weltall

Eine chinesische Rakete startet ins Weltall (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch" hob mit dem Raumschiff vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten Chinas ab. Die Besatzung soll ein halbes Jahr auf der chinesischen Raumstation "Tiangong" verbringen. In dieser Zeit sollen die Astronauten zwei weitere Module an die Station montieren, die im Juli und Oktober ins All geschickt werden.

Die bisherige "Tiangong"-Besatzung war im April auf die Erde zurückgekehrt. Auch sie hatte ein halbes Jahr im Weltraum verbracht. Dabei absolvierte die Astronautin Wang Yaping als erste Chinesin einen Außeneinsatz im All.

