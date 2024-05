Militärübung

China hält ein Militärmanöver rund um Taiwan ab. (AFP / I-HWA CHENG)

Die zweitägige Übung sei erfolgreich abgeschlossen worden, hieß es im chinesischen Staatsfernsehen. Über 60 Kampfflugzeuge seien dabei in den Luftraum Taiwans eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Das sei ein neuer Höchstwert in diesem Jahr.

Das chinesische Militär simulierte nach eigenen Angaben die Kontrollübernahme von Gebieten in Taiwan. Das Manöver der See- und Luftstreitkräfte fand wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanischen Präsidenten Lai statt, der einen china-kritischen Kurs verfolgt.

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht regelmäßig mit der militärischen Einnahme der Insel.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.