Chinas Militärmanöver im Bereich der unabhängig regierten Insel Taiwan geht weiter (Archivbild). (Hector RETAMAL / AFP)

In einer Mitteilung des Militärs ist von weiteren praktischen Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel die Rede. Der Schwerpunkt habe auf Einsätzen gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See gelegen. China hatte ursprünglich für gestern ein Ende der Manöver in Aussicht gestellt.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking bezeichnete die Kampfübung als notwendige Warnung an die USA und Taiwan. Es sei eine angemessene Reaktion auf deren Provokation. China hatte die Manöver als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Taipeh begonnen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.