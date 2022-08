China setzt seine Manöver um Taiwan fort. (IMAGO / Xinhua / Li Bingyu)

In einer Mitteilung des Militärs ist von praktischen Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel die Rede. Der Schwerpunkt liege auf Einsätzen gegen Unterseeboote und dem Angriff auf See. Außerdem seien Schießübungen geplant. Taiwan kündigte für morgen ebenfalls Militär-Manöver an. US-Präsident Biden äußerte sich besorgt über die Entwicklung, betonte aber, er gehe nicht von einer weiteren Eskalation aus.

