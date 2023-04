Drohgebärden

Ein chinesisches Kriegsschiff während einer Militärübung im Meer nahe Taiwan, Archivbild (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Lin Jian)

Wie das Militär mitteilte, wurden unter anderem Angriffe der Luftwaffe auf Landziele geprobt. Taiwans Verteidigungsministerium gab an, dass 70 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe gesichtet worden seien. Am Wochenende waren Dutzende chinesische Flugzeuge in die taiwanische Luftüberwachungszone eingedrungen, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient.

Die seit drei Tagen andauernden Manöver werden von Beobachtern als Reaktion auf den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA gewertet.

