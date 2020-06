China hat das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen.

Dies wurde in Peking offiziell mitgeteilt. Das Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden ein Vorgehen gegen Aktivitäten in Hongkong, die als subversiv und separatistisch bewertet werden.



Die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone befürchtet jetzt Repressionen. In Taiwan warnte die dortige Regierung ihre Bürger vor künftigen Reisen nach Hongkong. Das neue Gesetz habe ernste Folgen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.



Die USA beschlossen bereits vor der Pekinger Abstimmung, keinerlei Rüstungsgüter mehr nach Hongkong zu liefern. Außenminister Pompeo begründet das damit, dass man wegen des Sicherheitsgesetzes nicht länger eine Unterscheidung zwischen Festland-China und Hongkong vornehmen könne.