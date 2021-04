Die China-Expertin Ohlberg vom German Marshall Fund hält es für problematisch, dass Volkswagen an seinem Werk in Urumtschi in der chinesischen Region Xinjiang festhält.

Ohlberg sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), in Xinjiang gebe es Menschenrechtsverletzungen auf vielen Ebenen, die sich vor allem gegen die muslimische Minderheit der Uiguren richteten. Als Beispiel nannte sie die sogenannten Umerziehungslager, die seit längerem international in der Kritik stehen.



Der China-Chef von VW, Wöllenstein, hatte zuletzt erklärt, für das Werk in Urumtschi gelte ein Verhaltenskodex, so wie für alle Standorte. Das gelte auch für Lieferanten: "Ein Thema wie Zwangsarbeit, was kritisch diskutiert wird, kann es bei uns nicht geben, weil wir Mitarbeiter direkt beschäftigen."

Ohlberg nennt absolute Kontrolle "eine Illusion"

Ohlberg sagte dazu, zwar habe man in einem Werk, das man selbst verwalte, noch etwas Kontrolle über die Bedingungen. Es sei aber eine Illusion zu glauben, dass man unter den jetzigen Umständen in China die absolute Kontrolle darüber haben könne, was mit den eigenen Mitarbeitern und was bei den Zulieferern passiere. Die Firmen könnten gar nicht alles prüfen, was in das Werk hineingelange - und unter welchen Umständen es produziert worden sei.



Ohlberg unterstrich, der Standort Urumtschi sei für Volkswagen unwirtschaftlich. Man habe sich damals darauf eingelassen, dort ein Werk zu bauen, um die Zusage für andere Standorte in China zu bekommen. Das sei die Auflage der Regierung gewesen. Auch wenn die Lage in Xinjiang damals noch nicht so schlimm gewesen sei, hätte man absehen können, dass man in Menschenrechtsverletzungen verwickelt werden könnte, mit denen man eigentlich nichts zu tun habe wolle.

"Solange es aus wirtschaftlicher Sicht machbar ist"

VW-Chinachef Wöllenstein hatte zuvor betont, man stehe zum Engagement in China insgesamt. Und: "Wir werden auch zu unserem Engagement in Xinjiang stehen, solange wir glauben, dass es aus wirtschaftlicher Sicht machbar ist."



Außerdem setze man in Urumtschi auf Diversität, was auch die Beschäftigung von ethnischen Minderheiten "ohne jede Form von Diskriminierung" angehe. Wöllenstein stellte indes eine "deutliche Verschärfung des politischen Klimas" in der Welt fest. Auch dass das Ansehen Chinas leide, sei ein Fakt. "Dass es uns irgendwann auch kritisch begegnen wird, ist sicher etwas, was wir nicht von der Hand weisen können", sagte er.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.