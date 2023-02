Südchinesisches Meer

Der Vorfall im Südchinesischen Meer ereignete sich demnach bereits am 6. Februar. Zudem habe das chinesische Schiff "gefährliche Manöver" nur 140 Meter von dem philippinischen Boot entfernt vorgenommen.

Der Vorfall war der jüngste in einer Reihe von Zwischenfällen auf See, in die die beiden Länder verwickelt waren. China beansprucht die Souveränität über fast das gesamte Südchinesische Meer. Damit ignoriert Peking ein internationales Gerichtsurteil, wonach die Ansprüche keine rechtliche Grundlage haben. Auch andere Anrainerstaaten wie die Philippinen, Indonesien und Vietnam beanspruchen Teile des Meeresgebiets für sich.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.