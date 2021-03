Wegen angeblicher Spionage wird in Peking einem weiteren Kanadier der Prozess gemacht.

Vor Gericht steht der ehemalige Diplomat Kovrig, der zuletzt für eine internationale Denkfabrik in China tätig war. Er war - wie auch der kanadische Geschäftsmann Spavor - vor gut zwei Jahren in Haft genommen worden. Beiden Angeklagten drohen hohe Gefängnisstrafen.



Westliche Diplomaten betrachten den Vorgang als Vergeltungsaktion Pekings für die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Unternehmens Huawei, Meng, in Kanada ausgrund eines US-Haftbefehls. Die Frau soll das Handelsembargo gegen den Iran unterlaufen haben.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.