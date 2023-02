Mutmaßliche Spionage

Der mutmaßliche chinesische Spionageballon über den USA (AFP / Chase Doak)

Es habe sich um ein ziviles Luftfahrzeug zu meteorologischen Zwecken gehandelt, das zufällig und durch höhere Gewalt in den amerikanischen Luftraum gelangt sei, teilte ein Außenamtssprecher in Peking mit. Es sei durch Westwinddrift und mangelnde Steuerungsmöglichkeit vom Kurs abgekommen. Man habe die USA darüber informiert. Das Pentagon selbst habe jüngst noch erklärt, der Ballon stelle keine Gefahr für Militär und Menschen am Boden dar. Der Chef des chinesischen Wetterdienstes wurde laut Staatsmedien entlassen.

Die USA sprechen von einem mutmaßlichen Spionageballon. Kampfjets hatten ihn gestern auf Anweisung von Präsident Biden vor der Küste des Bundesstaates South Carolina abgeschossen. Die Bergung der Trümmer ist im Gange. Außenminister Blinken sagte eine Reise nach China vorerst ab.

