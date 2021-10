Der chinesische Präsident Xi Jingping hat Taiwan zu einer - wie er sagte - friedlichen Wiedervereinigung aufgerufen.

Die Unabhängigkeit Taiwans sei eine ernsthafte Gefahr, sagte Xi anlässlich des 110. Jahrestages der chinesischen Revolution, der zugleich auch der Nationalfeiertag Taiwans ist. Xi bezeichnete die Taiwan-Frage als eine rein innere Angelegenheit Chinas, die keine Einmischung von außen zulasse. Damit spielte der chinesische Präsident auf die Ausbildung taiwanischer Soldaten durch die USA an. China hatte die Vereinigten Staaten zum Rückzug aufgefordert.



Taiwan ist aus Sicht der chinesischen Staatsführung keine eigenständige Republik, sondern eine abtrünnige Provinz. Das Präsidialamt in Taipeh teilte mit, die Zukunft Taiwans liege in den Händen der Bevölkerung, und die Mehrheit der Taiwaner lehne das chinesische Modell "ein Land, zwei Systeme" ab.

