Aus dem Norden Chinas wird ein heftiger Sandsturm gemeldet.

Die Behörden in Peking riefen Alarm aus und warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Die Flughäfen in der Hauptstadt mussten nach Angaben chinesischer Medien mehr als 400 Flüge streichen. Weiter hieß es, die Luftwerte in Peking hätten gefährliche Werte erreicht. Es handele sich um den stärksten Sandsturm seit zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.