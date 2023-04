Taiwan-Konflikt

Ein chinesisches Kriegsschiff während einer Militärübung im Meer nahe Taiwan (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Lin Jian)

Die Übungen seien eine Warnung an separatistische Kräfte, hieß es in einer Erklärung der Armee. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik.

Vor wenigen Tagen war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wo sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, getroffen hatte. Aus Protest gegen das Treffen verhängte China Sanktionen gegen US-Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.