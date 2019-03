In Ost-China ist die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in einem Chemiewerk auf 64 gestiegen.

Das teilten die Behörden in der Stadt Yancheng mit. Fast 100 Menschen wurden demnach schwer verletzt.



Die Druckwelle der Explosion beschädigte noch weit außerhalb des Werks zahlreiche Autos und Gebäude. Ausgelöst wurde die Explosion am vergangenen Donnerstag offenbar durch ein Feuer. In der Fabrik werden hauptsächlich Pestizide hergestellt. Das Unternehmen steht in Verdacht, gegen Vorschriften verstoßen zu haben.