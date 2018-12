Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in China den Wert der Menschenrechte betont.

Vor Studenten der Universität von Sichuan in der Stadt Chengdu sagte er, die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren sei ein Glücksfall der Geschichte gewesen. Deutschland sei besonders sensibel für das, was mit jenen geschehe, die nicht die herrschende Meinung teilten, sagte er mit Blick auf die deutsche Vergangenheit. Auf konkrete Vorwürfe gegen China wie die Diskriminierung der muslimischen Uiguren ging der Bundespräsident laut Redemanuskript nicht direkt ein.



Steinmeier hält sich sechs Tage lang in China auf. Inhaltlicher Schwerpunkt der Reise sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Am Montag will er zum Abschluss mit Staatspräsident Xi Jinping zusammenkommen.