Chinas Präsident Xi hat Afrika Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugesagt. (dpa/Andy Wong)

600 Millionen davon wolle sein Land kostenlos zur Verfügung stellen, sagte Xi in einer Videobotschaft für das aktuell im Senegal stattfindende China-Afrika-Kooperationsforum. Weitere 400 Millionen sollten Unternehmen beider Seiten gemeinsam produzieren. Ziel sei es, die Impfquote in Afrika zu erhöhen. Xi verwies auf das Ziel der Afrikanischen Union, noch in diesem Jahr eine Quote von 60 Prozent zu erreichen. Als weitere Unterstützung werde China auch 1.500 medizinische Fachkräfte nach Afrika entsenden, fügte der Staatschef hinzu.

