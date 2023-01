Eine Frau an einer Coronateststation in China: Das Land erwartet zum Neujahrsfest eine neue Coronawelle. (IMAGO/Xinhua)

Wie die staatlichen Medien des Landes berichten, werden derzeit Medikamente und medizinische Ausrüstung in Krankenhäusern aufgestockt. Anlass ist das chinesische Neujahrsfest, das am nächsten Sonntag beginnt. Bereits jetzt reisen viele Menschen zu ihren Familien, vor allem aus den Großstädten in ländliche Regionen. Das Verkehrsministerium rechnet in den Wochen um die Feiertage mit mehr als zwei Milliarden Fahrten.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.