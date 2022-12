Covid-19

China stoppt regelmäßige Bekanntgabe von Corona-Infektionszahlen

China stoppt die regelmäßige Bekanntgabe von Corona-Infektionszahlen. Bisher war dies täglich erfolgt. Weil Zweifel an der Zuverlässigkeit bestünden, würden ab sofort nur noch relevante Informationen veröffentlicht, so die nationale Gesundheitskommission. Wie oft und in welchem Umfang, blieb unklar.

25.12.2022