China, Zhuozhou: Ein Patient wird wegen Überfüllung aus der Notaufnahme des Zentralkrankenhauses abgewiesen. (Dake Kang / AP / dpa / Dake Kang)

Das Chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention werde weiterhin "Informationen über den Ausbruch zu Referenz- und Forschungszwecken veröffentlichen", hieß es. Zur Art und Häufigkeit dieser Veröffentlichungen äußerte sich die Gesundheitskommission nicht.

Rasant steigende Infektionszahlen

Die Zahl der Covid-19-Infektionen war zuletzt massiv gestiegen. Medienberichten zufolge infizierten sich im Dezember mehr als 240 Millionen Menschen - rund ein Fünftel der Bevölkerung Chinas. Die offiziell genannten Zahlen lagen stets deutlich darunter. Alleine die chinesische Provinz Zhejiang kämpft nach Angaben der dortigen Regierung mit rund einer Million Neuinfektionen pro Tag. Die Zahl werde sich vermutlich in den kommenden Tagen verdoppeln. Zhejiang liegt im Osten Chinas und in der Nähe von Shanghai. Die von Industrie geprägte Provinz hat rund 65,4 Millionen Einwohner.

Regierung lockert Null-Covid-Politik - Krankenhäuser überfüllt

Die Regierung in Peking hatte Anfang Dezember die strengen Corona-Beschränkungen abrupt gelockert. Zuvor war es in vielen Städten trotz der massiven Repressionen zu Protesten gegen die bisherige Null-Covid-Politik gekommen. Die chinesischen Behörden verfügten auch, dass Corona-Infektionen mit asymptomatischem Verlauf nicht mehr registriert werden. Zudem dürfen nur noch Todesfälle in die Statistik aufgenommen werden, die auf eine durch Covid-19 verursachte Lungenentzündung oder auf einen Atemstillstand zurückzuführen sind. Gesundheitsexperten weltweit lehnen das ab.

Zwar begrüßten viele Menschen die Lockerungen. Doch ist das Gesundheitssystem in der Volksrepublik nicht ausreichend auf die Infektionswelle vorbereitet. Krankenhäuser sind überfüllt, in Apotheken fehlen Medikamente. Die Situation dürfte sich nach Einschätzung von Experten verschlechtern, wenn im Januar das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird und zahlreiche Menschen zu ihren Familien reisen.

