Diplomaten

EU-Ratspräsident Charles Michel. (IMAGO/NurPhoto)

Eine vorab aufgezeichnete Rede von EU-Ratspräsident Michel wurde bei der Handelsmesse in Shanghai nicht gezeigt. Das bestätigte der Sprecher Michels in Brüssel der Nachrichtenagentur Reuters. In dem Video kritisierte Michel dem Vernehmen nach den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und forderte Peking auf, mehr zu tun, um das Blutvergießen zu beenden. Zugleich sprach er sich dafür aus, übermäßige Abhängigkeiten in Handelsbeziehungen zu vermeiden.

Weder das chinesische Außenministerium noch die Mitorganisatoren der Expo wollten sich zu dem Vorgang äußern.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.