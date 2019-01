China will den Verkehr mit Diesel-LKW einschränken und setzt stattdessen auf einen vermehrten Warentransport durch Güterzüge.

Lastwagen, die die staatlichen Emissionsvorgaben nicht erfüllten, würden nicht mehr neu zugelassen, hieß es in einer Erklärung des Umweltministeriums in Peking. In den besonders vom Smog belasteten Städten sollten bis Ende des kommenden Jahres mehr als eine Million LKW mit veralteter Technologie aus dem Verkehr gezogen werden. Gleichzeitig solle die Qualität des Diesel-Kraftstoffs verbessert werden, um die Abgase zu verringern. Das chinesische Umweltministerium kündigte zudem Kontrollen an.