Vom chinesischen Weltraumfahrtbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Wüste Gobi sind drei Astronauten ins All gestartet.

Ziel der Taikonauten ist die noch im Bau befindliche chinesische Raumstation "Tiangong". Das dreiköpfige Team soll sechs Monate im Kernmodul der Station verbringen. Es wäre die bislang längste bemannte Weltraummission Chinas. Das Kernmodul war erst Ende April in seine Erdumlaufbahn gebracht worden. Vollständig in Betrieb gehen soll "Tiangong" laut den chinesischen Plänen im kommenden Jahr.



Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen in seine Raumfahrtprogramme gesteckt, um zu den USA und Russland aufzuschließen.

