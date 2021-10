Die USA haben Besorgnis über die jüngsten Einsätze chinesischer Militärflugzeuge in der Luftraumgrenze zu Taiwan geäußert.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington erklärte, das Verhalten Chinas sei destabilisierend und untergrabe den Frieden in der Region. Er forderte die Führung in Peking auf, die, so wörtlich, "provokanten militärischen Aktivitäten" einzustellen. Die USA stünden felsenfest hinter Taiwan.



Die chinesische Luftwaffe war mehrfach mit Kampfflugzeugen in die Luftraumgrenze zu Taiwan eingedrungen. Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien Raketensysteme zur Überwachung aktiviert worden. Taiwan ist in den Augen der chinesischen Führung eine abtrünnige Provinz. Taiwan pocht auf politische Selbstbestimmung.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.