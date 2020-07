In mehreren Teilen Chinas haben Überschwemmungen schwere Schäden verursacht.

Wie die örtliche Provinzregierung mitteilte, sind nach Dammbrüchen mehr als 10.000 Menschen in der ostchinesischen Stadt Guzhen von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Berichten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sind in der zugehörigen Provinz Anhui insgesamt mehr als drei Millionen Menschen von den Folgen der seit Wochen anhaltenden Regenfälle betroffen. Rund 1.500 Rettungskräfte seien im Einsatz.



Seit Anfang Juni sind in China bei Überschwemmungen mindestens 141 Menschen ums Leben gekommen oder verschwunden, mehr als 150.000 Häuser wurden beschädigt. Die chinesische Meterologiebehörde geht davon aus, dass der Regen weiter anhalten wird.