China überholt USA in Digitaltechnik (AFP / Stefan Wermuth)

In wichtigen Technologiefeldern sei 2021 die Zahl der veröffentlichten chinesischen Patentanmeldungen erheblich gestiegen, teilte die Behörde in München mit. In der "digitalen Kommunikationstechnik" - dazu zählt der Mobilfunk mitsamt 5G-Standard - überholte China die USA deutlich.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.