China und Japan wollen nach jahrelang angespannten Beziehungen wieder aufeinander zugehen.

Das erklärten Japans Ministerpräsident Abe und sein chinesischer Kollege Li bei einem Treffen in Peking. Abe sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo, angesichts der aktuellen Probleme sei es an der Zeit, dass beide Länder gemeinsam zum Frieden in der Welt und zum Wohlstand beitrügen. Li betonte staatlichen Medien zufolge, gemeinsam wolle man auch den Freihandel sichern.



Abes Besuch in China ist der erste eines japanischen Ministerpräsidenten seit sieben Jahren.



Beide Länder feiern den 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Freundschaftsabkommens von 1978. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Streit wegen Territorialansprüchen um Inseln im Ostchinesischen Meer.