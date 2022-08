Nach ihrem Besuch in Malaysia will die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, heute nach Taiwan weiterreisen. (dpa/Malaysia Department of Information)

Die chinesische Regierung habe ihren Widerstand gegen Pelosis Absichten deutlich gemacht. Offenbar im Zusammenhang mit dem möglichen Besuch Pelosis ist die Webseite des Präsidialamtes in Taipeh kurzzeitig zusammengebrochen. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt von einer Cyber-Attacke.

Kritik kam auch aus Russland. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau erklärte, Washington destabilisiere damit die Welt. - Nach Berichten taiwanesischer Medien könnte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Nachmittag in Taipeh eintreffen. Ein taiwanischer Abgeordneter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die anstehende Visite Pelosis. Eine offizielle Ankündigung gibt es bislang nicht.

Derzeit hält sich Pelosi in Malaysia auf, einer von mehreren Stationen ihrer Asien-Reise. Das Weiße Haus warnte Peking vor einer Eskalation. Der Besuch ändere nichts an der China-Politik der USA, hieß es aus Washington. Die USA unterhalten wie die meisten Länder keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik China.

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Beer, rief die westlichen Staaten zur Unterstützung Taiwans auf. Die FDP-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , man habe in der Ukraine zu spät gehandelt, das dürfe nicht noch einmal passieren. Europa und der Westen müssten sofort "klare Kante" in dem Konflikt zeigen und sich hinter die taiwanesische Regierung stellen. Die FDP-Politikerin war vor zwei Wochen selbst in Taiwan.

