Chinas Staatschef Xi Jinping und der Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman in Riad. (AP)

In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Riad heißt es, China begrüße die Rolle des Königreichs als Förderer des Gleichgewichts und als zuverlässigen Hauptexporteur von Rohöl in die Volksrepublik. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge lud Xi den saudischen König Salman nach Peking ein.

Im Rahmen des Besuches hatten beide Staaten zahlreiche Kooperationsabkommen unterzeichnet.

