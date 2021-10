Die Spannungen zwischen China und Taiwan halten an.

Das Verteidigungsministerium in Taiwan warnte China vor Gegenmaßnahmen, sollten sich die Streitkräfte des Landes zu weit nähern. Peking verteidigte sein Eindringen in die von Taiwan überwachte Identifikationszone zur Luftverteidigung als gerechtfertigte Maßnahme. Seit Beginn des Monats gab es mehrere Aktionen dieser Art des chinesischen Militärs. Darüber hinaus war die Rede der taiwanesischen Präsidentin Tsai zum Nationalfeiertag vor wenigen Tagen Anlass für neue Spannungen. Tsai kündigte darin an, die Landesverteidigung angesichts der jüngsten Entwicklungen weiter auszubauen. Sie bezog sich auf Äußerungen von Chinas Präsident Xi. Dieser hatte erklärt, China werde über kurz oder lang eine Wiedervereinigung mit Taiwan verwirklichen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.