In China hat die Streichung des Begriffs "Gedankenfreiheit" aus den Satzungen von drei Universitäten für Diskussionen gesorgt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde in die Satzung außerdem das Vesprechen aufgenommen, der Kommunistischen Partei zu folgen. Betroffen sind die Fudan Universität in Shanghai, die als eine der liberalsten Bildungseinrichtungen Chinas gilt, die Shaanxi Universität und die Nanjing Universität. Dem Reuters-Bericht zufolge wurde ein Hashtag, unter dem die Änderungen in dem chinesischen Netzwerk Weibo diskutiert wurden, mehr als eine Million Mal aufgerufen. Später seien dieser und andere Beiträge zu dem Thema gelöscht worden. An der Fudan Universität stimmten einige Studierenden die Hymne der Hochschule an, in der es auch um die Gedankenfreiheit geht.



Seit der Machtübernahme von Präsident Xi Jinping im Jahr 2012 hat China die Kontrollen im Internet und in verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft verschärft.