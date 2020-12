UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat sich besorgt über die Lage in Hongkong geäußert.

Auf einer Pressekonferenz in Genf beklagte sie, dass die Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer weiter zurückgedrängt werde. Bachelet verlangte von der Justiz in Hongkong, sich für das Recht auf faire Gerichtsverfahren einzusetzen. Sie verwies dabei auf die jüngsten Verurteilungen von bekannten Demokratie-Aktivisten wie Joshua Wong wegen ihrer Teilnahme an untersagten Demonstrationen. Bachelet sprach zudem von einer "Reihe schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen" in der chinesischen Region Xinjiang.



Bachelet selbst will im kommenden Jahr nach China reisen. Sie sagte, sie hoffe, dass sie im Vorfeld ein Team in die Volksrepublik schicken könne, um den Besuch vorzubereiten.

