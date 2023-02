In dem von mehreren Staatsmedien veröffentlichten Dokument heißt es, auch die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten gehöre zu den Grundprinzipien des Völkerrechts. Zugleich mahnte China eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ländern an. Krieg und Sanktionen seien keine Lösung, heißt es. Eine offizielle Bestätigung der chinesischen Initiative steht noch aus. Mit Blick auf den von Peking angekündigten Friedensplan für die von Russland überfallene Ukraine sagte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans im Deutschlandfunk, China betone immer, dass man Grenzen respektieren müsse. Wenn das der Ausgangspunkt des Friedensplans sei, müsse Russland sich bis hinter seine Grenzen zurückziehen. Man müsse die Souveränität der Ukraine respektieren, erklärte Timmermans. Das sei der einzige Weg zu einem Friedensplan.