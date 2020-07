Die USA haben Visabeschränkungen gegen Beschäftigte mehrerer chinesischer Technologiefirmen verhängt.

Von den Sanktionen betroffen seien auch Mitarbeitende des Huawei-Konzerns, teilte das Außenministerium in Washington mit. Einige von ihnen leisteten der kommunistischen Führung in Peking Unterstützung bei Menschenrechtsverletzungen, hieß es zur Begründung. Zugleich riet die US-Regierung Telekommunikationsfirmen auch in anderen Teilen der Welt davon ab, Geschäfte mit Huawei zu tätigen. Erst gestern hatte Großbritannien bekanntgegeben, Huwaei vom weiteren Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes auszuschließen und bereits verwendete Teile wieder entfernen zu lassen. Westliche Geheimdienste befürchten, chinesische Technik könnte von Peking zu Spionagezwecken missbraucht werden oder im Konfliktfall Infrastruktur lahmlegen.



Die Bundesregierung will Huawei bislang nicht vom Ausbau ausschließen und verweist dabei auf besondere Sicherheitsvorgaben.