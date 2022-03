Chinas Umgang mit dem Coronavirus: Sicherheitskräfte in Schutzkleidung patrouillieren in Peking an einem verbarrikadierten Stadtviertel, das zur Gesundheitsüberwachung gesperrt wurde, nachdem dort ein Covid-19-Fall festgestellt worden war. (Andy Wong/AP/dpa)

Betroffen sind die neun Millionen Einwohner des Industriestandorts Shenyang.

Die Menschen dürfen ihre Wohn-Anlagen nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test verlassen. In Shenyang steht unter anderem eines der größten BMW-Werke weltweit. Zuletzt waren in der Stadt 47 neue Corona-Fälle aufgetreten, landesweit sind nach offiziellen Angaben 4.800 neue Infektionsfälle binnen eines Tage registriert worden.

Präsident Xi Jinping hatte die Behörden in der vergangenen Woche erneut aufgefordert, an der bisherigen Null-Covid-Strategie festzuhalten. Die Auswirkungen der Pandemie auf die chinesische Wirtschaft müsse so gering wie möglich gehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.