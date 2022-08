Spannungen um Taiwan

China verhängt Sanktionen gegen USA - Washington bestellt Botschafter ein

Aus Protest gegen den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan hat China den Dialog mit den USA in mehreren Bereichen ausgesetzt. Betroffen sind unter anderem die bilateralen Gespräche über Klimaschutz sowie die Zusammenarbeit in der Drogenbekämpfung und bei grenzüberschreitenden Verbrechen. Wie das Außenministerium in Peking mitteilte, werden außerdem drei Dialogforen zu Militär- und Verteidigungsfragen gestrichen.

05.08.2022