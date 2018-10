China lockert das generelle Verkaufsverbot für Tigerknochen und Nashorn-Hörner.

Wie der Staatsrat in Peking mitteilt, soll es zum Beispiel Ausnahmen zu Heilzwecken und für die Forschung geben. Die Behörden betonen, der Handel werde streng reguliert. So dürften Puder von Hörnern oder Knochen nur an Kliniken genutzt werden, die besonders zertifiziert seien.



Tierschützer zeigen sich dennoch schockiert. Der WWF etwa erklärt, die Folgen würden weltweit zu spüren sein. Jegliche Legalisierung setze diese seltenen Arten weiter unter Druck. Belege für eine medizinische Wirksamkeit der Produkte gebe es bis heute nicht.