"Mysteriöser Raumgleiter"

Trägerrakete "Langer Marsch 2F" ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. (Li Gang/XinHua/dpa)

Der Raumgleiter sei nach fast 300 Tagen im All erfolgreich zur Erde zurückgekehrt, wurde in Peking mitgeteilt. Der Test sei ein voller Erfolg und wichtiger Durchbruch in der Erforschung wiederverwendbarer Raumfahrttechnologie gewesen. Damit habe man für die Zukunft einen kostengünstigeren Weg für die Nutzung des Weltalls, hieß es weiter. Der Raumgleiter war im August mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi gestartet. Aufgrund der restriktiven Informationspolitik Chinas betrachten ausländische Experten die Vorgänge skeptisch. Bereits 2020 hatte es einen viertägigen Flug gegeben, über den wenig bekannt wurde. Bilder von dem neuen Raumgleiter gibt es bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.