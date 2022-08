Konflikt mit China

China hat gestern mit seinem angekündigten Militärmanöver begonnen. Helikopter fliegen entlang der Küste von Pingtan Island, dem nächsten Punkt zu Taiwan. (Hector RETAMAL / AFP)

Wie das Ministerium in Taipeh mitteilte, überquerten mehrere Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe die Linie in der Taiwanstraße. China hatte seine Manöver gestern nach einem Besuch der hochrangigen US-Politikerin Pelosi in Taiwan begonnen. Die Übungen reichen bis zu 20 Kilometer an die taiwanische Küste heran. Sie sollen bis Sonntag andauern. Das Verteidigungsministerium in Taipeh sprach von einem provokativen Akt. Die Führung in Peking hatte zuvor erklärt, die inoffizielle Grenze existiere aus ihrer Sicht nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.