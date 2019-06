Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe hat die Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 30 Jahren als richtige Entscheidung gerechtfertigt.

Er sagte auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur, die Proteste seien politische Unruhen gewesen, die die Regierung habe bezwingen müssen. Er könne nicht verstehen, wieso China noch immer vorgeworfen werde, den Vorfall nicht korrekt gehandhabt zu haben.



Vor dreißig Jahren protestierten Studenten in Peking für Frieden und Pressefreiheit. Das chinesische Militär ging in der Nacht auf den 4. Juni 1989 mit Panzern gegen die Demonstranten vor. Menschenrechtsorganisationen sprechen von hunderten, vielleicht sogar tausenden Toten.



Vor der chinesischen Botschaft in der US-Hauptstadt Washington erinnerten gestern Aktivisten an die Niederschlagung der Proteste.