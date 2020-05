Der Nationale Volkskongress Chinas hat das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt.

Damit sind künftig - Zitat - "Separatismus" und "Aufruhr" in der ehemaligen Kronkolonie verboten. Es wird damit gerechnet, dass die Behörden dann noch entschiedener gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone vorgehen. Diese hatte sich im vergangenen Jahr mit monatelangen Massenprotesten gegen den wachsenden Einfluss Pekings gewehrt.



Die US-Regierung kündigte an, Hongkong den Sonderstatus abzuerkennen. Außenminister Pompeo sagte, keine vernünftige Person könne mehr behaupten, dass Hongkong noch über ein hohes Maß an Autonomie gegenüber China verfüge.