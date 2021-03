In Peking hat die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses begonnen.

Premierminister Li Keqiang eröffnete die Versammlung der Kommunistischen Partei mit rund 3.000 Delegierten. In seinem Arbeitsbericht beschrieb er für die Wirtschaft des Landes ein Wachstumsziel von mehr als sechs Prozent. Im vergangenen Jahr war China die einzige große Volkswirtschaft, die trotz der Coronapandemie mit 2,3 Prozent ein Wachstum vermelden konnte. Die Militärausgaben sollen in diesem Jahr um 6,8 Prozent erhöht werden.



Der eine Woche dauernde Volkskongress befasst sich auch mit Änderungen im Wahlrecht der Sonderverwaltungszone Hongkong. Diese dürften den Einfluss der demokratischen Opposition weiter beschränken. Li kündigte zudem an, man werde alle Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans unterbinden. Man stebe eine Wiedervereinigung Chinas an.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.