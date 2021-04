Volkswagen will beim Verkauf von Elektroautos in China aufholen.

Man wolle bei alternativen Antrieben einen ähnlich hohen Marktanteil erreichen wie derzeit bei Benzinern mit knapp 15 Prozent, sagte VW-China-Chef Wöllenstein vor der Eröffnung der internationalen Automesse in Shanghai. Derzeit habe man bei Elektroautos in der Volksrepublik nur einen Marktanteil von drei bis vier Prozent. In den nächsten vier Jahren werde Volkswagen allein in China 15 Milliarden Euro in E-Mobilität investieren. Der dortige Markt für E-Autos wird gegenwärtig von chinesischer Konkurrenz und dem US-Hersteller Tesla dominiert.

