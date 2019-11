In China werden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen viele Homosexuelle und Transgender zur sogenannten Konversionstherapie gezwungen.

Die Behandlung soll die sexuelle Orientierung einer Person durch Hypnose, Drogen, Akupunktur oder Elektroschocks verändern. Bei Medizinern ist die Konversionstherapie umstritten. Ein Sprecher des chinesischen Interessensverbands für LGBTI-Menschen sagte in Peking, obwohl die chinesische Gesundheitsbehörde bereits 2001 Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen habe, böten vor allem nicht lizenzierte Ärzte und Psychologen die Therapie an. Da Homosexualität in China gesellschaftlich noch nicht akzeptiert sei, übten vor allem die Familien von Schwulen, Lesben und Transgender Druck aus, sich der Therapie zu unterziehen.