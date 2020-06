In China haben Forschende eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte.

Das Virus mit dem Namen G4 besitze alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können, heißt es in ihrer Studie im Fachmagazin PNAS.

G4 stamme vom H1N1-Virus ab, das 2009 eine Pandemie ausgelöst hatte.



Für die Studie wurden zwischen 2011 und 2018 in zehn chinesischen Provinzen 30.000 Nasenabstriche von Schweinen in Schlachthöfen genommen. Dabei konnten die Forschenden 179 verschiedene Schweinegrippe-Viren isolieren. Die meisten davon gehörten zum neuen G4-Typ, der seit 2016 vermehrt bei Schweinen auftritt. Anschließend führten die Forscher Experimente an Frettchen durch. Dabei konnten sie beobachten, dass G4 hochinfektiös ist, sich in menschlichen Zellen vermehrt und bei den Frettchen schwerwiegendere Symptome hervorruft als andere Viren. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die saisonale Grippe oder gängige Grippe-Impfungen Menschen nicht immun gegen G4 machen.



Außerdem zeigten Antikörpertests, dass etwa zehn Prozent der Arbeiter in Schweinefabriken und rund vier Prozent der Bevölkerung bereits in Kontakt mit dem Virus gekommen waren. Die Hauptsorge der Wissenschaftler ist, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Es sei besorgniserregend, dass sich das Virus an den Menschen anpasse und sich damit das Risiko einer Pandemie beim Menschen erhöht.



Allerdings seien in den Krankheits- und Sterbedaten des Landes bislang noch keine massenhaften Infektionen mit dem neuen Schweinegrippe-Erreger erkennbar.



Über den neuen Schweinegrippe-Erreger berichtet auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung.