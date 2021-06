Die USA blockieren die Einfuhr von Solarkomponenten aus der chinesischen Region Xinjiang.

Nach Einschätzung der Regierung in Washington werden sie unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt. Das Präsidialamt teilte mit, das Zollpersonal sei angewiesen worden, unverzüglich bestimmte Sendungen zurückzuhalten. Das US-Handelsministerium gab bekannt, dass fünf Unternehmen beziehungsweise Organisationen auf eine Schwarze Liste gesetzt worden seien. Amerikanischen Unternehmen sei damit der Export von Produkten und Technologien an sie untersagt.



Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass Hunderttausende Uiguren, Kasachen, Hui oder Mitglieder anderer Minderheiten in Xinjiang in Umerziehungslager interniert wurden. China weist die Vorwürfe zurück und spricht von Fortbildungszentren.

