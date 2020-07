In China wird angesichts anhaltender heftiger Regenfälle mit weiteren schweren Überschwemmungen gerechnet.

Das Risiko steige landesweit, erklärte die Wetterbehörde. In mehreren Provinzen gilt bereits die höchste Alarmstufe. Nach einem Erdrutsch an einem Nebenfluss des Jangtse in der Provinz Hubei wurden mehrere tausend Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet.



Seit Anfang Juni sind in China bei Überschwemmungen mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen oder werden noch vermisst. Mindestens 150.000 Häuser wurden beschädigt.