Die chinesischen Behörden haben eine weitere Stadt mit fast fünf Millionen Einwohnern abgeriegelt, nachdem es dort eine Infektion mit dem Coronavirus gab.

Die Bewohner von Langfang dürfen ihren Heimatort zunächst eine Woche lang nur in Notfällen verlassen. Alle Familientreffen müssen verschoben werden, Beerdigungen dürfen nur in kleinem Kreis stattfinden. Die örtliche Gesundheitsbehörde teilte mit, alle Bewohner von Langfang würden in den nächsten zwei Tagen auf Corona getestet.



In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Städte mit insgesamt 18 Millionen Menschen wegen einzelner Corona-Infektionen abgeriegelt worden. Alle drei Städte befinden sich in der östlichen Provinz Hebei, die Chinas Hauptstadt Peking umgibt.

12.01.2021